Турчинов не будет ночевать в парламенте

Народный депутат Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что БЮТ и «Наша Украина» будут препятствовать избранию первого заместителя председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что они не допустят нарушения регламента ВР и конституционных норм, и пока парламент не вернется в конституционное русло, любые действия в парламенте будут нелегитимными.

Отвечая на вопрос, как именно они будут препятствовать голосованию при избрании первого вице-спикера, А.ТУРЧИНОВ сказал, чтобы журналисты вспомнили, как «Наша Украина» и БЮТ действовали утром. «Это было достаточно корректно, но они (Партия регионов) вели себя достаточно агрессивно. У нас многие получили серьезные травмы», - сказал он. “Во всяком случае, - отметил А.ТУРЧИНОВ, - сегодня не идет речь о должностях и речь не идет о судьбе той или иной коалиции”. “Сегодня речь идет о судьбе Украины. И я хочу сказать, что в соответствии с историческим опытом криминально-коммунистические объединения могут существовать только в условиях диктатуры. И именно для того, чтобы не допустить диктатуру, мы себя так ведем в сессионном зале», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

На вопрос, будут ли принимать участие представители БЮТ в работе Счетной комиссии во время голосования по кандидатуре первого вице-спикера, А.ТУРЧИНОВ напомнил, что в Счетной комиссии сейчас большинство имеет антикризисная коалиция. В то же время представители БЮТ будут контролировать, чтобы не было нарушений регламента и норм законодательства.

Он также отметил, что БЮТ не будет выдвигать свою кандидатуру на должность первого вице-спикера. «Нас должности не интересуют, нас интересует, чтобы парламент вернулся в нормальное русло работы, чтобы парламент работал как надлежит Верховной Раде, а не как кучка бандитов, которые пытаются переломить парламент через свое колено», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также отметил, что, по его мнению, у Президента сегодня есть все основания для объявления роспуска парламента. «Такая Верховная Рада, которая торгует голосами, за счет предательства принципов избирателей нарушает регламент и Конституцию, существовать не может”, - заявил представитель БЮТ. Он отметил, что Президенту должно хватить мужества, чтобы сделать шаг для роспуска парламента.

Также он подчеркнул, что произошел обман избирателей, поскольку большинство Украины проголосовало за демократическую коалицию, и уже потом путем подкупа депутатов ситуация была изменена.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что БЮТ не планирует оставаться на ночь в парламенте, как это в свое время делала Партия регионов: «Мы не будем ночевать, у нас есть где ночевать», - сказал он. При этом А.ТУРЧИНОВ добавил, что БЮТ не переходит границу, которую переходили предшественники (Партия регионов) и не пытаются ломать систему «Рада».