События недели: версия читателей УНИАН - Трамп "сливает" Путину Крым, украинцам портят лето, и попытка власти установить тотальную цензуру в Интернете

В Украине уже давненько существует быстрый тест на определение уровня «русского мира» в чьей-то крови. Состоит он из одного вопроса: «чей Крым?». Все предельно просто - отвечаешь, что украинский – «русский мир» в норме. Если тянешься чесать репу - будь готов к проблемам. Не буду рассуждать о целесообразности применения такого теста - больно уж часто и демонстративно он звучит в последнее время, но, пожалуй, соглашусь, что он весьма точен.

Так вот, Дональд Трамп его нынче провалил. И будь он теоретически в этот момент на украинской земле, мог бы легко попасть на разговор с СБУ, а, теоретически, мог и вовсе схлопотать по лицу. «Посмотрим», - так президент США ответил на вопрос о том, признает ли его страна Крым российским. В том же духе он ответил и на вопрос о том, отменят ли США антироссийские санкции за агрессию против Украины. Украинцев такой ответ, понятное дело, ошарашил.

Тут уместно напомнить, что всего недели три назад тот же Трамп на саммите G7 недоумевал, почему это Запад так рьяно становится на сторону Украины, а не России. Еще митинговал, что Россию надо вернуть клуб великих держав - возродить G8. Помните? Похоже, если раньше можно было покрутить у виска да посоветовать Трампу меньше шутить, то сегодня все постепенно становится на свои места. Но давайте по порядку.

Аналитики в один голос начали возмущаться из-за того, что Трамп прямо не отверг возможность признания Крыма российским. Мол, с такими вещами шутки шутить нельзя. Любые сомнения - от лукавого. И это заигрывания с агрессором, говорят. Впрочем, в Белом доме поспешили подчеркнуть, что США не признают аннексию Крыма Россией, и санкции останутся. Их посыл понятен - Трамп пусть болтает, что ему в голову взбредет, но США - это не только Трамп.

В таком контексте весьма показательно, что через десять дней Трамп и Путин встретятся в Финляндии и поговорят с глазу на глаз. Говорить они будут об Украине, Сирии и Иране. Также Трамп якобы собирается поднять вопрос вмешательства РФ в выборы в США, и я бы это послушал - феерическая тема для Трампа на встрече с Путиным. Но присутствовать там будут только переводчики, и что там Путин наплетет своему коллеге, как будет его окучивать - никто не знает. Ждем. Но то, что Путин умеет вести переговоры - это, к сожалению, факт, и нужно его учитывать. В Украине ожидают, что поговорят они и об украинских политзаключенных, удерживаемых Россией. Будем на это надеяться.

В СМИ уже констатировали, что на встрече все карты будут в руках Путина, и любая сделка, по итогам переговоров, будет способствовать интересам России. Как минимум, сам Трамп прилетит говорить с Путиным на равных - решать чуть ли не судьбу мира, как во времена Холодной войны. Вот так это будет выглядеть.

Многие сошлись во мнении, что легкомыслие Трампа может подтолкнуть Россию к дальнейшей агрессии - против Грузии, стран Балтии и, естественно, Украины. Мол, русские захватили чужую территорию, потерпели санкции пару лет, и все обошлось - можно дальше рамсить. Но как же планы НАТО по сдерживанию России? О них немолодой Трамп, наверное, просто забыл.

Также существует мнение, что Трамп разыгрывает некую большую игру, перетягивая на свою сторону Россию ради противостояния другому гиганту - Китаю, и нынешнее «умиротворение агрессора» - на благо планеты. Но это уже совсем какие-то геополитические дебри планетарного масштаба, и в них лезть мы не будем. Нас, понятное дело, больше интересует, как эти милые заигрывания США с Россией зацепят нас, украинцев, и во что выльется эта странная дружба. Мы-то уже хорошо знаем, чем чреваты сделки с Кремлем.

Также наши читатели внимательно следили за новостями с восточного фронта. В общих чертах - там стало заметно горячее. Из побед - украинские военные взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 на Луганщине. Поселок небольшой, но, говорят, стратегически важный. Были зачищены от боевиков дороги, которыми раньше могли перемещаться ДРГ и контрабанда. Сейчас такие действия уже невозможны. Еще на этой неделе было сорвано, так и не начавшись, так называемое хлебное перемирие - боевики продолжают стрелять, наши бойцы отвечают. И весьма результативно, если верить военным. Один из офицеров рассказал, что за июль боевиков «Л/ДНР» стало меньше на 86 голов. Цифра, конечно, весьма внушительная. В то же время, на днях стало известно, что в Одессу доставили борт с 13 ранеными украинскими военными, и трое из них «тяжелые». Короче говоря, пока нет и намеков на мир, и никаких подвижек на политическом фронте пока что также не предвидится.

Читатели УНИАН не обошли вниманием и скандал с украинскими туристами, которые застряли в аэропортах по всему миру. Началось все с Туниса. Сотни человек не смогли вылететь домой якобы из-за того, что туроператор Oasis Travel задолжал миллион долларов перевозчику Bravo, который в последнее время, кстати, все чаще попадает в скандалы. Мол, заправиться нечем, потому никто никуда не летит. Из-за этого украинцам пришлось посидеть в солнечном Тунисе еще несколько дней, и приятным продлением отдыха это, конечно, не назовешь.

«Веселье» продолжилось в киевских «Жулянах». Сотни пассажиров целый день не могли улететь, и причина была та же - горючего нет, туроператор-кидала якобы не рассчитался. Со своей стороны, туроператор заявил, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчике. Идиотизм, да и только. Кто виноват? - Непонятно до сих пор. В аэропорту разгорелись нешуточные страсти. Одна из пассажирок рассказала, что к ним никто не хотел выходить и давать объяснения - ни сотрудники аэропорта, ни представители туроператора и авиаперевозчика Bravo Airways. Позже кто-то все-таки вышел и был моментально окружен разъяренными туристами в плотное кольцо. А через 10 минут туда выслали отряд спецназначения, который порекомендовал людям написать коллективное заявление, после чего несчастные путешественники, наконец-то, улетели. В целом, самолеты Bravo Airways задержали вылеты, как минимум, по 40 рейсам по всему миру, а в заложниках оказались тысячи туристов.

Министр инфраструктуры Омелян пригрозил за подобное забирать лицензии у авиакомпаний, но ни у кого ничего пока не забрали. Ни одна голова не полетела, и я почему-то сомневаюсь, что еще полетит. Чиновники говорят что-то совсем неубедительное - якобы в Украине значительно увеличилось количество желающих отдохнуть за рубежом, а туроператоры взяли на себя слишком большие обязательства. Это и приводит к перегрузке чартерных авиаперевозчиков. В общем, никто не виноват - так получилось. Мол, много туристов, мало мест в самолетах.

Подробно об этом рекомендую почитать в нашей статье. Из важного - если вам не посчастливится застрять где-то у черта на куличках из-за конфликта между перевозчиком и туроператором, то помните, что рассчитывать на помощь консулов, увы, особо не приходится. Второе - отмену или задержку рейсов предусматривают в своих туристических пакетах некоторые страховые компании, их и можно попытаться «подоить». Правда, суммы выплат по ним составляют от 50 до 100 евро, но это хоть что-то. В МИД же рекомендуют пострадавшим в таких случаях готовить коллективные иски к туроператорам. Правда, и тут придется изрядно повозиться с юристами. Короче, в нашей стране «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Не удивляйтесь.

На этой неделе наши читатели меньше интересовались судьбой украинских политзаключенных в России. А зря - важных новостей по этой теме было немало. Станислава Клыха этапировали из колонии в психиатрическую больницу. Те, кто видел Клыха, говорят, что он очень болен. Адвокат считает, что его накачивают успокоительными. У матери политзаключенный попросил детские книжки. Когда она была у сына 2 месяца назад, он тоже все время говорил о детстве. Уже тогда это ее насторожило.

Сенцов голодает уже больше 50 дней. Стало известно, что его почти месяц кормят смесью непонятного состава. Самое важное - с ним наконец-то встретился кто-то из своих - на свидание к Сенцову приехала двоюродная сестра. Они говорили два часа, режиссер благодарил тех, кто его поддерживает. Но, вместе с тем, очень разочарован, что мало уделяется внимания другим политзаключенным. Сенцов также сказал, что, если освободят его одного, это будет полный провал. Сестра также рассказала, что здоровье Сенцова на сегодня удовлетворительное, его состояние меняется, анализы не очень хорошие, но «ничего критического нет». Ситуация продолжает быть подвешенной, короче говоря.

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В Крыму украинского активиста Балуха приговорили к пяти годам колонии - дополнительно к 3-летнему сроку, который он сейчас отбывает. Пять лет якобы за то, что он избил начальника колонии Ткаченко. Они сами в это верят? Балух, кстати, тоже голодает с 19 марта. «Правда в том, что больше выстрелов пушек и пусков баллистических ракет, патологически лживый кремлевский режим боится одного слова Правды», - написал Балух в письме к украинцам. Рекомендую с ним ознакомиться.

Также наша аудитория вяло следит за скандальным законопроектом о цензуре номер 6688, который пытается нам впарить власть. А ведь дело весьма серьезное. Суть в том, что в случае его принятия, СБУ будет иметь право без решения суда через провайдера блокировать доступ к любому сайту. Повторюсь - любой сайт без суда. И основанием для этого может быть, дословно: «информация, с использованием которой совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления». Вот такие обтекаемые основания. Законопроект уже одобрил комитет Пашинского «по нацбезопасности» и СБУ. Короче, дело плохо, и все весьма реально. Такого не было даже при Януковиче. Как отметил один из нардепов, даже законы 16 января предусматривали необходимость решения суда для блокировки.

Один из экспертов заявил, что власть таким образом собралась получить контроль над украинскими пользователями интернета, и речь идет, фактически, о введении в Украине жесточайшей цензуры Сети - хуже, чем в России. Как вам такое? Кроме того, блокировки практически невозможно будет обойти - TOR и VPN будут бесполезны. Также украинцы смогут попрощаться с анонимностью в интернете. Более того, провайдерам придется покупать специальное оборудование, чтобы выполнять закон в случае его принятия, и это, считает эксперт, прекрасный повод распилить бюджет да заработать на откатах - все в лучших традициях. Вот такие пироги.

Специалист в сфере безопасности, у которого УНИАН взял интервью, заявил, что такой закон никак не улучшит кибербезопасность в Украине, не убережет вас от вирусов или краж - он просто создаст в нашей стране цензуру, как в КНДР.

И, напоследок, хочется вас шокировать, а заодно и поделиться нашей редакционной болью. Знаете, какая новость стала самой популярной на нашем сайте за последние семь дней? Вы не поверите! Это новость о новом полупрозрачном комбинезоне Ани Лорак. Да, больше сотни тысяч просмотров, представляете? Все серьезно - певица нарвалась на волну критики за фото нового наряда в Инстаграм. Там в комментариях творится такое… Кстати, практически столько же просмотров собрала новость о новом наряде Лободы.

Хороших нам всем новостей!

Тарас Сидоржевский