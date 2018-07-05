"Больше выстрелов пушек кремлевский режим боится правды": Балух написал письмо украинцам (фото)

"Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен, показательно наказывая тех, кто не способен согласиться на унижение", - написал Балух.

Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух, который голодает с 19 марта, написал обращение к украинскому народу.

Письмо, датированное 5 июля, опубликовало "Радио Свобода".

Письмо Владимира Балуха:

"Большое спасибо всем за Ваши письма и молитвы, за Вашу поддержку меня лично, моей матери, моей семьи! Ваше искреннее участие в моей жизни это неоценимый клад, дарованный Богом почему-то именно мне.

Я безгранично благодарен Богу, родителям и своему народу за то, что от рождения имею душу, расшитую красно-черными барвинками заботливыми руками родной Мамочки! Спасибо за любовь, в которой я всю жизнь купаюсь, за генетический код, который дарит способность видеть истинную красоту, ценить ее, петь ей волшебным языком и понимать, что подлинность ее замешана исключительно на Чести, Достоинстве и Правде.

А правда в том, что на Майдане от рук адептов Кремля погибли Герои, которым народ дал имя «Небесная Сотня». Правда в том, что наш флаг символизирует достойное хозяйствования на дарованой Богом Нам земле и непреодолимое стремление к познанию Вселенной.

Правда в том, что разъяренный непоколебимостью украинцев хищный Кремль поспешил откромсать от тела Украины хоть сколько успеет земель, чтобы ослабить ее и в очередной раз унизить в глазах Мира. Правда в том, что его (Кремля) власть на временно оккупированных территориях, как и на территории 1/7 части суши в целом, держится на тотальной лживой пропаганде, запугивании и жесткой расправе с несогласными...

Правда и в том, что больше выстрелов пушек и пусков баллистических ракет, патологически лживый кремлевский режим боится одного слова Правды. Фарс, разогнанный предателями Украины, вкупе с прихвостнями кремля, с моей, уже третьей за последние 2,5 года, судимостью это бесспорно доказывает.

Создаваемая московитскими пропагандистами картинка всеобщей благодати рассыпается, когда есть понимание, каким образом она рисуется. Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен, показательно наказывая тех, кто не способен согласиться на унижения.

Моей благодарностью Вам за украинскость пусть станет задокументированная и заверенная печатями Правда, о методах, которыми оккупанты расправляются с Гражданами Украины в Крыму. Надеюсь, что этот аргумент в дискуссиях с Миром поможет Украине более достойно противостоять очередному посягательству на ее независимость...

А закончить позвольте цитатой из книги глубоко уважаемой мной госпожи Лины Костенко «Записки украинского самашедшего»:

«Не с нашим разумом постичь, как выглядит Бог. Я только знаю, что Тот, кто запустил мое сердце, Тот запустил и Вселенную».

Мое сердце бьется в сердце Украинской Вселенной...

Крым, это Украина!

Слава Украине!

Искренне Ваш, В. Балух".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен) по второму уголовному делу против него.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - за флаг Украины, который был во дворе его дома.

Подконтрольный России суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

8 июня Министерство иностранных дел Украины заявило об угрозе жизни Балуха, который 19 марта объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя и призывает оккупантов освободить его из-под стражи.