"Больше выстрелов пушек кремлевский режим боится правды": Балух написал письмо украинцам (фото)

14:23, 05 июля 2018
Общество
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Владимир Балух / фото crimeahrg.org

Письмо, датированное 5 июля, опубликовало "Радио Свобода".

Письмо Владимира Балуха:

"Большое спасибо всем за Ваши письма и молитвы, за Вашу поддержку меня лично, моей матери, моей семьи! Ваше искреннее участие в моей жизни это неоценимый клад, дарованный Богом почему-то именно мне.

Я безгранично благодарен Богу, родителям и своему народу за то, что от рождения имею душу, расшитую красно-черными барвинками заботливыми руками родной Мамочки! Спасибо за любовь, в которой я всю жизнь купаюсь, за генетический код, который дарит способность видеть истинную красоту, ценить ее, петь ей волшебным языком и понимать, что подлинность ее замешана исключительно на Чести, Достоинстве и Правде.

фото Радио Свобода

А правда в том, что на Майдане от рук адептов Кремля погибли Герои, которым народ дал имя «Небесная Сотня». Правда в том, что наш флаг символизирует достойное хозяйствования на дарованой Богом Нам земле и непреодолимое стремление к познанию Вселенной.

Правда в том, что разъяренный непоколебимостью украинцев хищный Кремль поспешил откромсать от тела Украины хоть сколько успеет земель, чтобы ослабить ее и в очередной раз унизить в глазах Мира. Правда в том, что его (Кремля) власть на временно оккупированных территориях, как и на территории 1/7 части суши в целом, держится на тотальной лживой пропаганде, запугивании и жесткой расправе с несогласными...

Правда и в том, что больше выстрелов пушек и пусков баллистических ракет, патологически лживый кремлевский режим боится одного слова Правды. Фарс, разогнанный предателями Украины, вкупе с прихвостнями кремля, с моей, уже третьей за последние 2,5 года, судимостью это бесспорно доказывает.

фото Радио Свобода

Создаваемая московитскими пропагандистами картинка всеобщей благодати рассыпается, когда есть понимание, каким образом она рисуется. Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен, показательно наказывая тех, кто не способен согласиться на унижения.

Моей благодарностью Вам за украинскость пусть станет задокументированная и заверенная печатями Правда, о методах, которыми оккупанты расправляются с Гражданами Украины в Крыму. Надеюсь, что этот аргумент в дискуссиях с Миром поможет Украине более достойно противостоять очередному посягательству на ее независимость...

А закончить позвольте цитатой из книги глубоко уважаемой мной госпожи Лины Костенко «Записки украинского самашедшего»:

«Не с нашим разумом постичь, как выглядит Бог. Я только знаю, что Тот, кто запустил мое сердце, Тот запустил и Вселенную».

Мое сердце бьется в сердце Украинской Вселенной...

Крым, это Украина!

Слава Украине!

Искренне Ваш, В. Балух".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен) по второму уголовному делу против него.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - за флаг Украины, который был во дворе его дома.

Подконтрольный России суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн).

Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

8 июня Министерство иностранных дел Украины заявило об угрозе жизни Балуха, который 19 марта объявил бессрочную голодовку в СИЗО Симферополя и призывает оккупантов освободить его из-под стражи.

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Теги: #Владимир Балух