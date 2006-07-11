В БЮТ и Нашей Украине изменникам не место?

БЮТ исключит из фракции депутата Зубка, если информация о его вхождении в антикризисную коалицию подтвердится

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что в БЮТ проверят информацию, объявленную председателем ВР Александром МОРОЗОМ, и в случае ее подтверждения, В.ЗУБИК будет исключен из фракции.

«От измены никто не застрахован. Но что касается нашей фракции, мы будем достаточно четко с ними поступать. В нашем блоке изменникам не место», - сказао А.ТУРЧИНОВ.

Отвечая на вопрос, будут ли они требовать, чтобы В.ЗУБИК сдал мандат народного депутата, А.ТУРЧИНОВ сказал, что они это будут делать, но если у человека нет чести и достоинства, вряд ли он выполнит свое обещание, которое давал во время выборов, входя в блок.

«Наша Украина» также намерена исключить из своей фракции депутатов, подписавших соглашение о создании антикризисной коалиции – Александра ВОЛКОВА и Владимира ЗАПЛАТИНСКОГО.

Об этом сообщил народный депутат от блока «Наша Украина», лидер Партии промышленников и предпринимателей Украины Анатолий КИНАХ сегодня в интервью журналистам.

Пока что это решение не принято, но фракция одобрит решение об исключении из своих рядов депутатов, поддержавших антикризисную коалицию», - сказал А.КИНАХ.

Народный депутат также рассчитывает, что сегодня голосование по избранию первого заместителя председателя не состоится. «Надеюсь, что здравый смысл победит и голосование по кандидатуре перового заместителя не будет проходить, пока мы не найдем консенсуса и не стабилизируем работу парламента», - добавил он.

Справка УНИАН. А.ВОЛКОВ и В.ЗАПЛАТИНСКИЙ баллотировались по избирательному списку блоку «Наша Украина» по квоте Партии промышленников и предпринимателей Украины. Антикризисную коалицию также поддержал депутат из фракции БЮТ Владимир ЗУБИК.