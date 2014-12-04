Самая молодая депутат Верховной Рады сложила свои полномочия

"Написала заявление в Центральную избирательную комиссию об отказе от депутатского мандата", - написала Ледовских на своей странице в Facebook.

Причиной такого решения Ледовских назвала семейные обстоятельства.

"Как человек, последние 5 лет работавший в партийном секретариате (от Фронта змін до Народного фронта), я благодарна своим однопартийцам за доверие и включение меня в список партии Народный Фронт на выборах в Верховноі Совета под номером 73. В то же время, сейчас, готовясь стать мамой, некоторое время планирую сосредоточиться на других приоритетах", - написала Ледовских.

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Она заявила, что впредь будет работать с партийной молодежью.

23-летняя Дарья Ледовских в списке Народного фронта стоит под номером 73. По данным "Фокуса", девушка является племянницей депутата Елены Ледовских, которая от "Народного фронта" шла под номером 27.

По данным документов, представленных в ЦИК, девушка руководит юридическим отделом общественной организации "Киевляне - за реформы".