Путин продолжает врать про уважение к суверенитету Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию России.

«Хорошо известно, что Россия не только поддержала Украину и другие братские республики бывшего СССР в их стремлении к суверенитету, но и в значительной мере способствовала этому процессу на рубеже 90-х годов. С тех пор в нашей позиции ничего не изменилось. Каждый народ имеет неотъемлемое суверенное право на собственный путь развития, на выбор союзников, форму политической организации общества, построение экономики и обеспечения безопасности», - сказал Путин.

Читайте такжеПутин обвинил Запад в поддержке сепаратизма в РоссииОн добавил, что «Россия всегда относится к этому и будет относиться с уважением».

«Это полностью относится и к Украине, братскому украинского народа», - сказал Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНр» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.