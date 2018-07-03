В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Трампом в формате "тет-а-тет"

По словам спикера Кремля, встреча двух президентов "один на один" состоится, если будет подтверждена предварительная договоренность.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин готов начать переговоры в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом в формате «тет-а-тет».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Действительно, мы не исключаем, что, если будет подтверждена предварительная договоренность, предварительное понимание, сначала состоится встреча двух президентов Путина и Трампа с глазу на глаз», - сказал Песков.

По его словам, президенту РФ такой формат подходит.

«Абсолютно подходит, вы знаете, что президент Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2 июня Песков заявил, что аннексия Крыма не должна мешать поиску "точек соприкосновения" США и России.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Финляндии состоится неформальная встреча Путина и Трампа без помощников и журналистов, на этом якобы настаивает сам Трамп. При этом Москва и Вашингтон готовятся к первой полноформатной встрече президентов.

Встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.