"Лесника Януковича" не взяли под стражу из-за прокурора САП

Прокурор САП Наталья Высоцкая на судебное заседание не явилась, хотя о времени и месте рассмотрения ходатайства была уведомлена.

Суд отказал прокурору САП в применении к экс-председателю Гослесагентства Виктору Сивцу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на решение суда от 19 июня.

Суд отказал в ходатайстве, поскольку на заседание не был доставлен подозреваемый. Согласно УПК, рассмотреть вопрос о взятии под стражу суд может только если прокурор докажет, что подозреваемый находится в международном розыске.

Однако прокурор САП Наталья Высоцкая на судебное заседание не явилась, хотя о времени и месте рассмотрения ходатайства была уведомлена.

Как известно, в ноябре 2017 Интерпол снял Сивца с международного розыска именно потому, что суд отказался применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Экс-чиновнику инкриминируют, что он со своей женой организовал схему получения взяток от иностранных компаний - импортеров из Украины лесо- и пиломатериалов.

Деньги под видом консультационных услуг перечислялись на счета компаний - MEGA-COMMERCE LIMITED (Соединенное Королевство), MEGANON-COMMERCE LLP (Соединенное королевство), FARADAY &аом, CO, S.A (Панама). В случае невыполнения требований об уплате средств сообщалось, что экспорт лесоматериалов для компаний-импортеров будет прекращен.

По данным следствия, через указанные "прокладки" Виктор Сивец с женой отмыли 3,7 млн долларов и 10,8 млн евро или в сумме по состоянию на дату получения денежных средств - более 141 млн грн. Эти деньги он якобы требовал и получил в период с февраля 2011 года по февраль 2014 года от иностранных компаний.

Ранее делом занималась ГПУ. В мае 2016-го именно Генпрокуратура сообщила о подозрении Сивцу и его жене. Однако затем производство передали НАБУ и САП.