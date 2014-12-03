Новые министры, которые приняли гражданство Украины, понимают украинский - Квит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр образования и науки Сергей Квит после заседания Кабинета министров.

Квит заверил, что при необходимости готов способствовать тому, чтобы министры изучили украинский язык.

"Но они вполне понимают (язык), но высказаться им бывает иногда трудно, конечно. Но тут другой позитив, что они владеют английским языком, и им легче с вашими зарубежными коллегами общаться. Но коммуникационных проблем нет", - сказал Квит, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте такжеДо конца недели программа действий Кабмина будет представлена в РадеПо словам Квита, на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк ввел новых членов правительства в курс дела, которым является на сегодня повестка дня, и "теперь они должны познакомиться в министерствах со своими сотрудниками, формировать свою повестку дня".

Как сообщал УНИАН, 2 декабря вечером Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров.

Среди новых чиновников - американка украинского происхождения, министр финансов Наталья Яресько; министр экономики Айварас Абромавичус (Литва); министр здравоохранения Александр Квиташвили (Грузия).