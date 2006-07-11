Украинская женщина не о том думает

Население Украины составляет 46,8 млн. человек и стремительно сокращается. Как отметила на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя Государственного комитета статистики Украины Наталия Власенко, причиной этого является сокращение рождаемости. По ее словам, сегодня “женщина участвует в экономической деятельности”. Сначала она “делает карьеру, а уже потом думает о рождении ребенка”.

Представитель Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Кляшторный, который принял участие в пресс-конференции напомнил, что весной была утверждена концепция демографического развития. По его мнению, решение демографической проблемы возможно “путем перехода к стандарту семьи с двумя или тремя детьми.” Однако для этого, по словам Кляшторного, необходимо способствовать созданию привилегированных условий для женщины, например, помогать в трудоустройстве после рождения ребенка.

Справка УНИАН. 11 июля 2006 года – Всемирный День народонаселения.