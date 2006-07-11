2 нашеукраинца и бютовец вошли в антикризисную коалицию
18:32, 11 июля 2006Политика
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Об этом сообщил председатель Верховной Рады
Народные депутаты Украины Владимир ЗАПЛАТИНСКИЙ (фракция «Наша Украина»), Александр ВОЛКОВ (фракция «Наша Украина») и Владимир ЗУБИК (фракция БЮТ) вошли в состав антикризисной коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.
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