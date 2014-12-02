Порошенко после выступления в ВР покинул сессионный зал
Президент Украины Петр Порошенко после выступления в Верховной Раде покинул сессионный зал.
Как передает корреспондент УНИАН, глава государства отметил, что "у него на 19.30 международный разговор".
При этом Порошенко добавил, что если будет возможность, то он сразу же вернется в сессионный зал.
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Покидая зал, Порошенко поблагодарил депутатов ВР за поддержку предложенных им кандидатур Павла Климкина и Степана Полторака на должности министра иностранных дел Украины и министра обороны Украины.
Порошенко также отметил, что в соответствии с Конституцией Украины, коалиционным соглашением, законом о регламенте ВР, кандидатов на должности в правительстве представляет премьер-министр Украины".
"Я бы вам советовал, конечно, это внутреннее дело, поскольку в этом зале нет уже и половины депутатов, чтобы мы сейчас дали возможность представить премьер-министру Украины короткое выступление на 3 минуты. Эта информация есть, принимайте решение", - сказал глава государства.
Как сообщал УНИАН, ВР решила заслушать каждого из кандидатов на должности в правительство и задавать им вопросы.