Порошенко после выступления в ВР покинул сессионный зал

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства отметил, что "у него на 19.30 международный разговор".

При этом Порошенко добавил, что если будет возможность, то он сразу же вернется в сессионный зал.

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Покидая зал, Порошенко поблагодарил депутатов ВР за поддержку предложенных им кандидатур Павла Климкина и Степана Полторака на должности министра иностранных дел Украины и министра обороны Украины.

Порошенко также отметил, что в соответствии с Конституцией Украины, коалиционным соглашением, законом о регламенте ВР, кандидатов на должности в правительстве представляет премьер-министр Украины".

"Я бы вам советовал, конечно, это внутреннее дело, поскольку в этом зале нет уже и половины депутатов, чтобы мы сейчас дали возможность представить премьер-министру Украины короткое выступление на 3 минуты. Эта информация есть, принимайте решение", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, ВР решила заслушать каждого из кандидатов на должности в правительство и задавать им вопросы.