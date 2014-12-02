Полторак насчитал на востоке Украины шесть тысяч российских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, сколько на территории Украины российских войск.

“Шесть тысяч”, - заявил Полторак.

Читайте такжеРоссия планирует более 20 учений в приграничном с Украиной округеСправка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержки российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.