Мороз едет к Президенту

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв на один час.

Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, он разговаривал с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и тот предложил сделать перерыв в работе парламента и встретиться.

А.МОРОЗ отметил, что «я сделаю это с удовольствием».

Он сообщил, что сейчас поедет к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО и, «очевидно, в другом формате будут вестись переговоры».