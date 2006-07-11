Мороз едет к Президенту
18:21, 11 июля 2006Политика
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Спикер планирует вернуться через час
В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв на один час.
Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, он разговаривал с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и тот предложил сделать перерыв в работе парламента и встретиться.
А.МОРОЗ отметил, что «я сделаю это с удовольствием».
Он сообщил, что сейчас поедет к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО и, «очевидно, в другом формате будут вестись переговоры».
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