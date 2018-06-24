Глава МИД Венгрии: "Война Украины с Россией не может быть оправданием нарушению прав венгров" (видео)

По словам Петера Сийярто, Украина и Венгрия должны быть в хороших отношениях, потому что они страны-соседки.

Война Украины с Россией не может быть оправданием нарушению прав венгерского нацменьшинства на Закарпатье.

Об этом в интервью ТСН.Тиждень заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия преданно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров. Мы понимаем, что ваш президент, ваше правительство хотели бы избавиться от влияния России через язык, школы. Но вопрос от меня: как мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?" - отвечает глава венгерского МИД на вопрос о "подыгрывании России на международной арене".

По словам Сийярто, Украина и Венгрия должны быть в хороших отношениях, потому что они страны-соседки. "Чем более сильных и стабильных соседей вы имеете, тем сильнее и стабильнее вы сами. Чем лучше отношения у вас с соседями, тем увереннее вы можете смотреть в будущее", - подчеркивает глава венгерского МИД.

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Вопрос о том, собирается ли Венгрия отобрать часть Закарпатья, Сийярто воспринял как оскорбление. Он также назвал возмутительными обвинения в сепаратизме.

"У вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется это очень плохо, что вы вините венгров или обижаете венгров, потому что у вас война с Россией", - отметил министр иностранных дел Венгрии.

По его словам, Венгрия была бы счастлива вернуться к той политике, которая была до принятия в Украине закона об образовании.

"Забирая их (венгров – ред.) права - по закону об образовании, проводя расследование секретной службой против них, обвиняя с такими глупыми вещами, что мы заберем или отрежем часть территории. Я не понимаю, зачем вы это делаете. Со страной, которая была самым громким сторонником вашего безвизового режима с Евросоюзом! Со страной, которая была вашим самым громким сторонником относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Со страной, которая была бы очень счастлива вернуться к той политике, если бы украинское руководство не нарушило права меньшинств", - подчеркнул Сийярто.

Глава венгерского МИД рассказал, что следующий раунд переговоров запланирован на июль между украинским Минобразования и ассоциацией венгров.

Напомним, в марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора. В частности, он отметил, что Венгрия заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на министерском уровне в апреле, а в июле - на уровне глав государств и правительств во время саммита в Брюсселе.