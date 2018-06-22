Минюст подал обращение в ЕСПЧ о нарушении Россией прав Сенцова

Россия должна воздержаться от любых действий, которые будут угрожать жизни и здоровью Сенцова, а также предоставить Денисовой доступ к нему.

Министерство юстиции подало обращение в Европейский суд по правам человека о нарушении Россией прав незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, обращение было подано 21 июня на основании правила 39 Регламента Европейского суда.

Украина просит ЕСПЧ дать правительству России указание по воздержанию от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Сенцова, предоставить представителям Украины, в первую очередь уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, доступа к нему, а также информацию о состоянии его здоровья.

Как отметили в Минюсте, Денисова, которая во исполнение договоренностей президентов двух стран Петра Порошенко и Владимира Путина о посещении граждан Украины, заключенных на территории РФ, находясь в Российской Федерации, сообщила, что в нарушение этих договоренностей российская сторона не предоставляет доступ к Сенцову.

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Единственной информацией о состоянии Сенцова является заявление уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой об увеличении веса Сенцов, однако эти заявления не подтверждены никакими доказательствами.

Это, по мнению Денисовой, дает основания полагать, что к Сенцова могут применяться меры принудительного кормления, в связи с чем она обратилась с просьбой о подаче правительством Украины в ЕСПЧ заявления против России о нарушении прав Сенцова, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Указанные факты свидетельствуют о существовании реального риска для жизни и здоровья Сенцова.

Европейский суд обычно принимает решение по заявлениям, поданным на основании статьи 39 в течение 24 часов, отметили в Министерстве юстиции.