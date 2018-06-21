После разговора с Порошенко Путин созвал Совбез России

С членами Совбеза Путин обсудил телефонный разговор с Порошенко и ситуацию на Донбассе.

После разговора между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным, последний созвал Совет безопасности страны.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, российский президент проинформировал участников совещания о состоявшемся телефонном разговоре с президентом Украины. Присутствующие обменялись мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и подняли вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины.

В собрании Совбезе приняли участие: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Петр Порошенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого глава украинского государства призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях, и отметил необходимость выполнения Россией "Минска".