Вмешательство России в выборы в Украине будет тотальным - Климкин

Министр отметил важность сотрудничества с союзниками в реагировании на угрозы со стороны России.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что вмешательство России в президентские и парламентские выборы в Украине 2019 года будет тотальным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в Киеве.

Читайте такжеСША будут вводить новые санкции против РФ, если она не прекратит вмешиваться в дела Украины - Госдеп

"Мы говорили также о важности совместной работы. Мы прекрасно понимаем, что Россия сейчас ведет гибридную войну против всего Европейского Союза, активно вмешивается в выборы для того, чтобы разъединить Европу", - заявил Климкин.

По его словам, "мы прекрасно понимаем масштаб вмешательства, которое Россия будет осуществлять в отношении наших выборов. И нам очень важно, чтобы и на двустороннем уровне, и в рамках Европейского Союза, и НАТО голос Литвы и возможность взаимодействия были очень активными, и это должно касаться всех сфер".

Как сказал Климкин, речь идет и о борьбе с российской пропагандой и киберугрозами.

"А также и всех других сферах, поскольку вмешательство России, конечно, будет тотальным", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил об опасности вмешательства Российской Федерации в выборы в Украине, которые должны состояться в 2019 году. Он выразил надежду, что Украина использует опыт немецкого и французского законодательства относительно противодействия фальшивым новостям.