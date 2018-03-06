Порошенко заявляет об опасности вмешательства России в украинские выборы

По словам президента Петра Порошенко, Россия ведет против Украины настоящую горячую войну.

Президент Петр Порошенко заявляет об опасности вмешательства Российской Федерации в выборы в Украине, которые должны состояться в 2019 году.

Об этом он сказал в интервью британскому изданию Financial Times, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокую вероятность этого.

«Я стараюсь защитить Украину от опасностей гибридной войны, которая включае систему их фейковых новостей, с использованием социальных сетей», - сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что Украина использует опыт немецкого и французского законодательства по противодействию фальшивым новостям.

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«Мы имеем абсолютно широкий спектр опасностей из России, начиная с того, что мы остановили более 400 террористических атак тренировочного лагеря в Российской Федерации. Все должны понимать, что это не замороженный конфликт. Это настоящая горячая война. На нас нападают каждый день. Они используют снайперов и стремятся убить наших солдат. Это совершенно безумное поведение», - подчеркнул президент.

Кроме того, по словам главы государства, Россия использует огромную армию провокаторов и агентов в социальных сетях.

Он напомнил, что именно поэтому в Украине прекращена трансляция российских телеканалов и закрыт доступ к российским социальным сетям.

«Потому что они (Россия) используют их для пропагандистской войны», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина эффективно сотрудничает с секретными службами партнеров из США, Канады и Великобритании.

«Я горжусь тем, что нам доверяют. Но много работы следует еще сделать», - добавил он.