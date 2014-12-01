В Раду подали законопроект о разгосударствлении печатных СМИ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко.

Проект закона определяет способы реформирования печатных средств массовой информации и редакций, предоставления государственной поддержки реформированным печатным СМИ местной сферы распространения.

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Как известно, в Верховной Раде прошлого созыва Комитет по вопросам свободы слова и информации рекомендовал парламенту принять законопроект о реформировании печатных СМИ, однако при голосовании за повторное второе чтение не хватило голосов, поскольку не проголосовала, в частности фракция ВО «Свобода».

Томенко напомнил, что необходимость разгосударствления печатных СМИ является не только обязательством перед европейскими структурами, но и составляющей коалиционного соглашения в ВР VIII созыва.

На сайте парламента текста законопроекта пока еще нет.