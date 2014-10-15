Путин ограничил иностранное участие в российских СМИ до 20%

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Закон был одобрен Советом федерации РФ 1 октября.

Нормы, устанавливаемые документом, будут введены с 1 января 2016 года. Владельцам СМИ дается время до 1 февраля 2017 года на приведение всей корпоративной цепочки в соответствие с законом, а новые документы о владельцах и учредителях должны быть переданы в Роскомнадзор не позднее 15 февраля 2017 года. В случае нарушения ведомство обязано обратиться в суд для приостановления деятельности СМИ.

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В документе отмечается, что ограничения на иностранное участие в СМИ вводятся, «если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации». В качестве примера таких СМИ назывались межгосударственная телерадиокомпания "Мир" и телерадиокомпания Союзного государства России и Беларуси.

Ранее в РФ российское законодательство не ограничивало участие иностранных лиц в печатных и сетевых изданиях, планка в 50% была установлена только на долю в телевидении и радио.