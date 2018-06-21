ВР рассмотрит снятие неприкосновенности с нардепа Пономарева и создание Антикоррупционного суда (онлайн)

Парламент рассмотрит вопрос о включении в повестку дня и должен принять решение в отношении двух президентских законопроектов: о создании Высшего антикоррупционного суда и о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона об Антикоррупционном суде.

Сегодня Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта о национальной безопасности, а также рассмотрит вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева, которого подозревают в препятствовании работе журналистов в кулуарах парламента.

Читайте такжеКСУ признал конституционным президентский законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня предполагается рассмотреть вопрос о включении в повестку дня и принять решение в отношении двух президентских законопроектов: о создании Высшего антикоррупционного суда и о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей в связи с принятием закона об Антикоррупционном суде.

Среди прочего, сегодня депутаты рассмотрят президентский законопроект о валюте.

Также планируется включить в повестку дня сессии ряд законопроектов, в частности, в сфере нацбезопасности, а также антикоррупционную стратегию на 2018-2020 годы.