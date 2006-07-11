Депутаты зализывают раны

На 17 час. 15 мин. заседание парламента не возобновилось, хотя в 16.25 председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ объявил перерыв только на 15 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, за медицинской помощью уже обратился ряд депутатов, которые пострадали во время драк в сессионном зале.

В частности, как рассказал журналистам член фракции БЮТ Максим ЛУЦКИЙ, во время одной из драк представители фракции Партии регионов наступили ему на ногу, и пришлось накладывать эластичные бинты, и он также не исключает перелома.

Также в медпункт обратились депутаты с разбитыми носами.

Пока еще все депутаты находятся в сессионном зале, перманентно в зале возникают столкновения, в частности, депутат-социалист Василий ВОЛГА пытался забрать у БЮТовца Сергея САСА мегафон, но конфликт был быстро исчерпан. Сейчас ситуация в сессионном зале спокойная. Многие депутаты успели переодеться в футболки, сняв пиджаки и галстуки.