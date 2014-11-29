Специалистов для работы в новом Кабмине искали в Канаде, США и Британии

Западные рекрутеры выбрали 24 кандидатуры для работы в системе государственного управления Украины, в первую очередь в новом Кабинете министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, 14 ноября Национальный Совет Реформ, действующими представителями которого являются, в частности, президент и премьер-министр, обратился в Фонд «Возрождение» с просьбой профинансировать привлечение всемирно известных рекрутинговых агентств к поиску лучших кадров для системы государственного управления. Речь идет, в первую очередь, о составе нового правительства.

«Перед Украиной стоят совершенно необычные вызовы - сложная ситуация в экономике, агрессия со стороны Российской Федерации, необходимость радикальных реформ и усилий по борьбе с коррупцией, и это требует нестандартных решений в государственном управлении. Мы хотели профессионализировать подбор специалистов для нового состава правительства и расширить возможности отбора кандидатов в Украине и за ее пределами. Главное сейчас - профессиональные качества кандидатов, успешный опыт работы, отсутствие конфликта интересов между потребностями государства и собственными, а также ценности, ориентированные на служение Украине, которые разделяют кандидаты и которые сделают ее успешной. Украине как никогда нужны западные практики государственного управления, борьбы с коррупцией, финансового планирования, антикризисного менеджмента», - отметил исполнительный директор Национального совета реформ Дмитрий Шимкив.

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«На начальном этапе мы обратились к трем мировым агентствам с наибольшим опытом работы с государственным сектором в ведущих странах мира: Hudson, Pederson и WE Korn Ferry. Два из них (Pederson и WE Korn Ferry) согласились работать над этой задачей. Компании имеют успешный опыт поиска кандидатов на руководящие должности в правительствах Великобритании, США, Саудовской Аравии и других стран », - сообщил исполнительный директор Фонда «Возрождение» Александр Сушко.

«Мы искали кандидатов по профессиональным критериям, которые согласовали с фондом «Возрождение». Это безупречная бизнес-репутация, отсутствие связей с олигархическими группами, опыт управления крупными международными компаниями или организациями и опыт проведения масштабных реорганизаций. Важным качеством нам показался также патриотический дух и желание реформировать Украину. Мы искали кандидатов не только в Украине. Мы рассматривали менеджеров украинского происхождения, которые построили успешную карьеру за рубежом - особенно из Канады и США, где украинская диаспора традиционно большая, а также из Великобритании», - отметила старший партнер WE Partners (Коrn Ferry) Украина Татьяна Фурцева.

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По словам партнера по работе с клиентами Pedersen & Partners Владимира Коломийца, «сейчас Украине крайне необходимы управленцы с успешным опытом кризисного менеджмента. И мы рады, что именно нас пригласили их искать, поскольку Pedersen & Partners уже занималась подобными проектами в других странах. В своих поисках мы фокусировались, в первую очередь, на управленцах из Украины, имеющих международное образование и опыт работы в крупных компаниях, а также признанными экспертами в своих областях. С радостью можем констатировать, что такие эксперты высокого уровня сегодня готовы рассматривать возможность работы в госорганах для реформирования страны».

Сегодня поиск кандидатов уже завершен. Из 185 кандидатов, которых рекрутинговые компании пригласили на первое собеседование, после ряда тестов и интервью, были выбраны 24 кандидатуры. Наибольшее количество кандидатов рекрутеры рекомендовали на позиции в министерствах аграрной политики и финансов (по 4).

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За свои услуги рекрутинговые компании получили 82 тыс. 200 долларов от Фонда «Возрождение». На этом этапе с кандидатами ведутся переговоры о возможном сотрудничестве. Также кандидатуры согласовываются с парламентской коалицией. Личные данные кандидатов на данном этапе переговоров не обнародуются.