У Порошенко рассчитывают озвучить состав нового Кабмина 1 декабря

Как сообщает INSIDER, об этом журналистам рассказал председатель фракции БПП Юрий Луценко. По его словам, на сегодняшнем вечернем заседании фракции, где присутствовал премьер Яценюк, соответствующие предложения не обсуждались.

"Сегодняшнее заседание сводилось к прошлому - деятельности предыдущего правительства. А вопросы будущего будут рассмотрены в ходе официальных консультаций между премьером и руководством фракции, где будут внесены эти предложения", - подчеркнул Луценко.

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По его словам, предложения относительно состава будущего правительства завершатся в понедельник. "Очевидно, это будет завтра-послезавтра, по крайней мере по состоянию на понедельник мы должны завершить этот процесс и проголосовать (на фракции)", - подчеркнул Луценко.

В то же время он отказался отвечать на вопрос, кого в БПП видят на посту руководителя Национального антикоррупционного бюро, на который, как известно Порошенко президент предлагает назначить иностранца.

"Это прерогатива президента вносить кандидатуры. Я поддерживаю, и знаю, кого он имеет в виду, но вы услышите это от него, или от его администрации", - заявил Луценко.