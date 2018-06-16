Порошенко ждет международных экспертов по отбору судей Антикоррупционного суда

Президент подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы в течение очень короткого времени были направлены кандидатуры экспертов.

Президент Петр Порошенко попросил международных партнеров Украины как можно скорее подать кандидатуры специалистов в состав Общественного совета международных экспертов, будет участвовать в отборе судей в Высший антикоррупционный суд.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом он заявил в интервью украинским телеканалам.

Президент отмечает, что сразу же после подписания закона об Антикоррупционном суде обратился к международным лидеров, призвав их как можно скорее подать кандидатуры экспертов в совет, который будет оценивать кандидатуры судей нового суда.

«Вчера у меня был разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Европейская комиссия является одним из органов, который может делегировать экспертов. И я попросил большого друга Украины, моего друга Жан-Клода Юнкера о помощи: прошу, ускорьте направление, выбор экспертов, чтобы направить их в Высшую квалификационную комиссию судей для того, чтобы мы начали формировать совет иностранных экспертов», - сообщил Порошенко.

По словам президента, сегодня во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном он также попросил ускорить делегирование экспертов.

«Еще одна позиция - у нас членами международной группы экспертов должны быть только очень квалифицированные международные судьи или юристы, не просто юристы - в английском языке этот человек называется барристер (barrister) - то есть в Украине этот человек это или адвокат, или прокурор, то есть он участвует в судебном заседании, является авторитетным, компетентным судьей в международных судах. Я думаю, что это большой залогом объективности», - отметил президент.

Глава государства также подчеркнул: «Кроме того, эти кандидаты должны быть выдвинуты только авторитетными международными организациями, где Украина как государство участвует, и организациями, которые специализируются на борьбе с коррупцией или имеют эту функцию. Это может быть и ОБСЕ, потому что она имеет эту функцию, это может быть и Совет Европы, это может быть и Европейский Союз, и несколько других организаций, специализирующихся на борьбе с коррупцией. И это также является залогом необходимых квалификационных требований, которым должны соответствовать указанные эксперты».

Он подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы в течение очень короткого времени были направлены кандидатуры экспертов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАС). Законом установлено, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 июня закон подписал президент, 14 июня закон вступил в силу.

Законом предусмотрено, что с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей в установлении для целей квалификационного оценивания соответствия кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда критериям добропорядочности сроком на 6 лет создается Общественный совет международных экспертов.

Общественный совет выполняет свои полномочия в составе 6 членов, которые назначаются ВККС исключительно на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами.

По инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он совместно с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи Антикоррупционного суда.