Кушнарев не хочет ”подвешивать” коммуниста до зимы

Антикризисная коалиция не будет сегодня ставить на голосование вопрос об избрании вице-спикера Верховной Рады.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ сегодня журналистам.

«Заместителя председателя ВР выбирать пока не будем. Мы остаемся приверженными прежней договоренности об этой квоте за другими фракциями», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

По словам представителя ПР, в случае если оппозиция не предложит свою кандидатуру на должность вице-спикера, антикризисная коалиция выдвинет своего претендента. «Мы не будем ждать до зимы, если они не выдвинут (кандидатуру – УНИАН), мы закроем эту позицию. Тоже самое касается и распределения комитетов. Если будут улюлюкать, мы распределим комитеты», - подчеркнул Е.КУШНАРЕВ.