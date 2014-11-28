Прокуратура завела дело на экс-вице-спикера Калетника

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, передает Радио Свобода.

«Управлением по расследованию особо важных дел начато досудебное расследование по факту незаконного обогащения Калетником, то есть получение должностным лицом неправомерной выгоды и передача им такой выгоды близким родственникам в крупных размерах», - говорится в ответе прокуратуры на запрос центра противодействия коррупции.

Согласно выписки из Единого государственного реестра, расследуется законность получения Калетником более 8 миллионов долларов США наличных, которые последний лично внес на свой счет и перечислил на заграничный счет своей дочери.

«Экс-главный таможенник страны, судья, первый вице-спикер Верховной Рады и, в конце концов, соратник Януковича - Игорь Калетник в своей декларации за 2013 год указал, что получил подарков на сумму почти 70 миллионов гривен. Почти такую же сумму коммунист перевел на зарубежный банковский счет», - отмечают в Центре противодействия коррупции.

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Согласно закону «О предотвращении и противодействии коррупции», народные депутаты могут принимать подарки, которые отвечают общепризнанным представлениям о гостеприимстве, и пожертвования, если стоимость таких подарков не превышает 50% минимальной заработной платы, установленной на день принятия дара».

Сейчас с семьей Калетников связи нет. Бывшая пресс-секретарша Калетника-старшего телефону посоветовала журналистам искать младшего - в России.

Ранее Генпрокуратура открыла уголовное дело в отношении Игоря Калетника и народного депутата Владимира Олийныка по факту фальсификации подсчета голосов при принятии так называемых «диктаторских законов» 16 января.