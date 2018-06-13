Гройсман заявляет о подготовке коррумпированными силовиками провокаций против правительства

По словам премьер-министра, провокации готовят «крышующие нелегальный бизнес и контрабанду».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о подготовке провокаций против него лично, а также против членов правительства коррумпированными правоохранителями.

Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров в среду.

«Я просил бы, чтобы меня персонально услышали сегодня все те, кто «крышует» нелегальный бизнес, все те, кто «крышует» нелегальную контрабанду, нелегальный ввоз товаров на украинские рынки. Я подчеркиваю, что они носят сегодня погоны и являются действующими работниками правоохранительной системы. Я знаю, что вы обсуждаете мои слова и мои позиции по этому поводу, мою непоколебимость. Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и членов правительства. Я подчеркиваю - вы все должны служить государству. Не мне, не кому-то другому, а государству. И наполнять государственную казну», - сказал Гройсман.

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Также глава правительства сообщил о намерении проанализировать «дурь каждого правоохранительного органа» в давлении на бизнес и опубликовать конкретные фамилии ответственных.

«Я хочу сделать аналитику, где дурь каждого правоохранительного органа была бы абсолютно очевидна. Дальше я хотел бы, чтобы вокруг этих нарушений были конкретные фамилии, которые отвечают за это в тех или иных правоохранительных органах. Дальше я хотел бы, чтобы вся Украина увидела, насколько эффективными являются такие действия (обыски бизнеса и другие процессуальные действия правоохранителей - УНИАН) с точки зрения доходов государственного бюджета и доведения дел до конца. К любому бизнесу применяются меры воздействия, которые создают им некомфортные условия, а потом направляются, я даже не знаю, как и назвать, посредники, в 90-х это были «решалы», которые обещают решить вопрос за какие-то вознаграждения», - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров одобрил и направил в парламент изменения в закон «Маски-шоу стоп», которые призваны усилить ответственность правоохранителей за злоупотребления с целью давления на бизнес.

Изменения предусматривают, что предприниматели будут иметь возможность подать жалобу на действия конкретного правоохранителя в суд, который может назначить служебную проверку и в случае выявления нарушений притянуть его к дисциплинарной и материальной ответственности. При этом период времени, в рамках которого бизнес может требовать возмещение убытков правоохранительными органами в результате неправомерных действий, предлагается сделать бессрочным (сейчас - 6 месяцев).

Кроме того, правоохранители применяют схему обхода нормы закона «Маски-шоу стоп», которая запрещает повторно открывать криминальное дело повторно по той же фабуле, просто технически меняя в ней несколько слов. Предложенные изменения позволят бизнесу оспорить повторное открытие в суде, который сможет закрыть такое дело.

7 декабря прошлого года в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют «Маски-шоу стоп». Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска. В законе сказано, что нормы об использовании в ходе судебного разбирательства видеозаписывающей техники вступят в силу с 1 января 2019 года.

Министерство юстиции Украины предложило Кабинету министров принять постановление, которое предполагает создание Комиссии по реагированию на жалобы о нарушениях во время проведения обысков на предприятиях.