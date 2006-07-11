Верховная Рада создала 26 комитетов

Верховная Рада приняла решение о создании 26 парламентских комитетов и специальную контрольную комиссию ВР по вопросам приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 227 депутатов из 234 зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие этого решения сопровождалось дракой. В частности, депутаты от «Нашей Украины» и БЮТ не давали возможности части социалистов голосовать и пытались штурмом пройти к парламентской трибуне.

Представители БЮТ и блока “Наша Украина” включили сирены.

Постановлением "О перечне, количественном составе, предмете ведения комитетов Верховной Рады Украины пятого созыва" создано 26 комитетов Верховной Рады Украины и Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, а также утверждены их основные функции по профилю деятельности.

А именно:

Комитет по вопросам правовой политики;

Комитет по вопросам правосудия;

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления;

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;

Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией;

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны;

Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

Комитет по иностранным делам;

Комитет по вопросам Европейской интеграции;

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины;

Комитет по вопросам бюджета;

Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности;

Комитет по вопросам экономической политики;

Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства;

Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;

Комитет по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства;

Комитет по вопросам транспорта и связи;

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений;

Комитет по вопросам экологической политики, природопользование и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;

Комитет по вопросам науки и образования;

Комитет по вопросам здравоохранения;

Комитет по вопросам культуры и духовности;

Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма;

Комитет по вопросам свободы слова и информации;

Комитет социальной политики и труда;

Комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов.