Верховная Рада создала 26 комитетов
Принятие этого решения сопровождалось дракой
Верховная Рада приняла решение о создании 26 парламентских комитетов и специальную контрольную комиссию ВР по вопросам приватизации.
Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали 227 депутатов из 234 зарегистрированных в сессионном зале.
Принятие этого решения сопровождалось дракой. В частности, депутаты от «Нашей Украины» и БЮТ не давали возможности части социалистов голосовать и пытались штурмом пройти к парламентской трибуне.
Представители БЮТ и блока “Наша Украина” включили сирены.
Постановлением "О перечне, количественном составе, предмете ведения комитетов Верховной Рады Украины пятого созыва" создано 26 комитетов Верховной Рады Украины и Специальная контрольная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам приватизации, а также утверждены их основные функции по профилю деятельности.
А именно:
Комитет по вопросам правовой политики;
Комитет по вопросам правосудия;
Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления;
Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности;
Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией;
Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны;
Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;
Комитет по иностранным делам;
Комитет по вопросам Европейской интеграции;
Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины;
Комитет по вопросам бюджета;
Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности;
Комитет по вопросам экономической политики;
Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства;
Комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности;
Комитет по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства;
Комитет по вопросам транспорта и связи;
Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений;
Комитет по вопросам экологической политики, природопользование и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;
Комитет по вопросам науки и образования;
Комитет по вопросам здравоохранения;
Комитет по вопросам культуры и духовности;
Комитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма;
Комитет по вопросам свободы слова и информации;
Комитет социальной политики и труда;
Комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов.