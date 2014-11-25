Первого заместителя начальника Генштаба Назарова посадили под стражу

Печерский районный суд города Киева частично принял ходатайство Генеральной прокуратуры Украины, избрав на два месяца содержание под стражей мерой пресечения с возможностью внесения залога в размере 365,4 тыс. грн для первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Назарова в деле о гибели 49 военных на борту Ил-76.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суда зачитал судья Вячеслав Пидпалый.

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Решение вступает в силу после оглашения судьей.

Во время судебного заседания, суд отказал стороне защиты, чтобы лица, которые выразили готовность взять Назарова на поруки, написали письменные обязательства о взятии на поруки. В частности, эти лица присутствовали на заседании.

Судья Пидпалый объяснил указанный отказ тем, что указанные письменные обязательства в виде личных поручительств собираются только после избрания меры пресечения.

Сторона защиты, а именно адвокат Мельник также просил рассмотреть письменное согласие, написанное сыном Назарова о предоставлении его квартиры для пребывания самого подозреваемого под домашним арестом в качестве альтернативного мероприятия в уголовном производстве.

Кроме того, сторона защиты также просила суд обратить внимание на проблемы с состоянием здоровья Назарова.

"Врачи сказали, что мой подзащитный мог бы оставаться в больнице. Он нуждается в лечении. У него есть несколько существенных болезней, например - гипертония; катаракта одного глаза", - сказал адвокат Светличный, отметив, что избрание меры пресечения, которое отстаивает Генпрокуратура, может существенно повлиять на его состояние здоровья.

Сам Назаров не соглашался с предъявленными ему обвинениями.

"Считаю, что выдвинутые мне подозрение в совершении уголовного преступления полностью необоснованные. Главное, что произошло в ходе досудебного следствия, это то, что не установлено прямых причинно-следственных связей с событием, которое произошло с моим отношением к исполнению служебных обязанностей "связей, с моей деятельностью, или как указано в ходатайстве - с бездействием", - сказал Назаров.

Вместе с тем он сообщил, что "досудебным следствием не принято в счет то, что выполнение обязанностей ... личный штаб АТО, и я лично, как начальник штаба, осуществляли не в условиях мирного времени".

Назаров подчеркнул, что обвинения в подозрении совершения уголовного преступления, которое ему предъявлено, должно касаться "множества функциональных структур и большого количества личного состава, где каждый отвечает на своем месте за выполнение определенных функциональных обязанностей".

Он акцентирует внимание, что если проанализировать функциональные обязанности различных органов управления, таких как Генеральный штаб, командование ВВС, командование сухопутных войск, штаб АТО, то тогда "будет понятно кто из них непосредственно за что отвечал".

Таким образом, Назаров выразил убеждение, что все обвинения построены и возложенные на него лично в условиях, когда каждый человек, непосредственно на этапе подготовки и планирования операции, на соответствующих этапах осуществлял и выполнял определенные ему задания.