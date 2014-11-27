Экс-регионал Мирошниченко уснул во время первого заседания Рады (видео)
18:18, 27 ноября 2014Политика
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Депутат "отключился" прямо за своим столом во время выступления нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева.
Мирошниченко начал клевать носом во время рассмотрения кандидатуры на пост спикера / скриншот
Народный депутат от "Оппозиционного блока" и экс-регионал Юрий Мирошниченко задремал во время первого заседания Верховной Рады восьмого созыва, передает ТСН.ua.
Мирошниченко начал клевать носом во время рассмотрения кандидатуры Владимира Гройсмана на пост главы парламента.
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В конце концов экс-регионал "отключился" прямо за своим столом в Раде во время выступления нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева.
Снял видео с сонным Мирошниченко фотокорреспондент Влад Содель.
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