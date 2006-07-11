Регионалы подняли на руки бютовца и бросили его

В сессионном зале Верховной Рады Украины депутаты от Партии регионов подняли на руки одного из депутатов БЮТ и бросили его.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале возникла драка между Николаем РУДЬКОВСКИМ (СПУ) и Сергеем ОСЫКОЙ (БЮТ), а также между Н.РУДЬКОВСКИМ и Александром ФЕЛЬДМАНОМ (БЮТ).

Ожесточенная драка наблюдается в одном из проходов сессионного зала.