Порошенко уволил Кихтенко с должности председателя Донецкой ОГА - Бригинец

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра информационной политики Украины, координатор пресс-центра АТО в Краматорске Александр Бригинец.

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"Кихтенко, как губер, был большим сторонником сотрудничества с ОЧД (оккупированной частью Донбасса). Сегодня Порошенко его уволил. Ребята здесь, в АТО, прикалываются, что теперь его отправят почетным послом в ДНР", - написал он.

По его словам, местные чиновники, обсуждая возможное назначение на пост председателя Донецкой ОГА Павла Жебривского, шокированы.

"Говорят, что Жебривский (а он назначен), который прошел боевой добровольческий путь на Луганщине, будет действовать жестко и проукраински, как и Москаль (глава Луганщины - УНИАН). А это приведет к разрушению всех "успехов" нынешней Донецкой военно-гражданской администрации", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Кабинет министров Украины внес президенту Украины представление об освобождении от должности Кихтенко в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей.

Напомним, Кихтенко был объявлен выговор за ненадлежащее осуществление в пределах соответствующих территорий мероприятий, связанных со строительством инженерных сооружений с целью укрепления обороноспособности государства.