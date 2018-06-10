В Москве протестующие развернули баннер в поддержку Сенцова

14:48, 10 июня 2018
Политика
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В Москве устроили акцию в поддержку Сенцова / Twitter - Телеканал Дождь

Сегодня в центре Москвы проходит митинг «За свободную Россию без репрессий и произвола», участники которого развернули баннер в поддержку незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

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Как сообщает «Дождь», организаторы акции — правозащитники, утверждающие, что в стране растет число административных и уголовных дел в отношении активистов и даже обычных людей, притом часто с нарушениями законодательства со стороны правоохранителей.

На фото можно видеть, что демонстранты вышли на акцию с флагом Украины.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных. 6 июня адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, заявила о том, что режиссер готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления. По её словам, Сенцов находится на грани и состояние его здоровья стремительно ухудшается.

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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #Москва#Сенцов#Россия