Новые рабочие места и улучшение условий жизни приблизят Украину к ЕС - еврокомиссар Хан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время возложения цветов к памятному кресту на Аллее героев Небесной сотни.

"Моя позиция заключается в том, что, во-первых, мы готовы помогать Украине и украинским политическим лидерам в вопросах развития государства, в том числе с экономической точки зрения. Речь идет о создании лучших возможностей для появления новых рабочих мест, создании лучших условий жизни и, я думаю, что это наиболее срочные задачи в настоящий момент», - сказал еврокомиссар.

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«Дальше все остальные шаги должны следовать указанным условиям, а именно: мы имеем Соглашение об ассоциации, и Украина внутри страны должна, по сути, изменить бизнес-климат, потому что иностранные инвесторы готовы активно работать и заинтересованы прийти или вернуться в Украину для развития бизнеса, создания новых рабочих условий, и если это все будет так, Украина автоматически приблизится к Европейскому Союзу", - сказал Хан, отвечая на вопрос о том, что предыдущий еврокомиссар по вопросам расширения Штефан Фюле критиковал высшее руководство ЕС за то, что Украине не была предоставлена перспектива членства в ЕС.

Вместе с тем Хан объяснил, что все зависит от украинской власти, которая должна провести необходимые реформы.