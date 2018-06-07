За что Запад и власть ломали копья: детали нового закона об Антикоррупционном суде

Антикоррупционный суд формируется в течение 12 месяцев со дня вступления в силу этого закона.

Верховная Рада Украины приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде (№7440). За это решение проголосовали 315 народных депутатов из 382, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины и находится в Киеве. Территориальная юрисдикция (подсудность) Высшего антикоррупционного суда распространяется на всю территорию Украины.

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Перед голосованием председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич огласил ряд новых поправок к законопроекту.

Так, с целью содействия Высшей квалификационной комиссии судей в установлении для целей квалификационного оценки соответствия кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда критериям добропорядочности сроком на 6 лет образуется Общественный совет международных экспертов.

Общественный совет выполняет свои полномочия в составе 6 членов, которые назначаются ВККС исключительно на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, в соответствии с международными договорами.

Членами Общественного совета могут быть назначены граждане Украины или иностранцы, имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, опыт работы не менее 5 лет по осуществлению процессуального руководства, поддержанию государственного обвинения в судах или осуществлению судопроизводства по делам, связанным с коррупцией в других странах.

По инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов вопрос соответствия любого кандидата на должность судьи Высшего антикоррупционного суда необходимым критериям, в частности, добропорядочности, деловой репутации и профессиональной этики, рассматривается на специальном совместном заседании ВККС и Общественного совета международных экспертов.

Решение о соответствии такого кандидата этим критериям принимается большинством от общего состава ВККС и Общественного совета при условии, что за него проголосовали не менее половины членов Общественного совета.

В случае непринятия такого решения кандидат считается отклоненным.

Такое специальное заседание проводится не позднее, чем на 30 день со дня объявления результатов экзамена, который сдают кандидаты, для установления соответствия кандидата на должность судьи критерию профессиональной компетентности.

По запросу не менее трех членов Общественного совета перед специальным совместным заседанием ВККС и Общественного совета может проводиться предварительное собеседование с кандидатами на должность судьи Антикоррупционного суда, в котором должны принять участие не менее 6 членов ВККС.

На время участия членов Общественного совета в процедурах отбора кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда им устанавливается вознаграждение в размере должностного оклада судьи Верховного суда.

Члены Общественного совета международных экспертов назначаются сроком на два года и не могут быть назначены повторно.

Согласно тексту законопроекта, подготовленному ко второму чтению, Высшему антикоррупционному суду подсудны уголовные производства относительно коррупционных преступлений, предусмотренных в примечании статьи 45 Уголовного кодекса Украины, статьями 206-2, 209, 211, 366-1 Уголовного кодекса Украины, если имеется хотя бы одно из условий, предусмотренных пунктами 1-3 части пятой статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Антикоррупционный суд начинает работу при условии назначения по результатам конкурса не менее 35 судей, в том числе, не менее 10 из которых должны быть судьями Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

На должность судьи Антикоррупционного суда гражданин Украины может быть назначен, если он, в частности, обладает знаниями и практическими навыками, необходимыми для осуществления судопроизводства по делам, связанным с коррупцией, и соответствует одному из требований, в частности, имеет стаж работы в должности судьи не менее 5 лет.

Среди других возможных требований, в частности, научная степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет; опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе, относительно осуществления представительства в суде и/или защиты от уголовного обвинения, как минимум ,7 лет.

В законопроекте также прописано положение о Мониторинге добропорядочности судей Высшего антикоррупционного суда.

Высший антикоррупционный суд является главным распорядителем средств государственного бюджета Украины по финансовому обеспечению его деятельности.

Закон, кроме изменений в нем к Уголовному процессуальному кодексу, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Антикоррупционный суд формируется в течение 12 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда судебное разбирательство уголовных производств в отношении преступлений, отнесенных к подсудности Антикоррупционного суда, начатое в судах первой и/или апелляционной инстанций и не законченное до дня начала работы Антикоррупционного суда, продолжается в этих судах. Указанные уголовные производства не могут быть переданы в Антикоррупционный суд.

Рассмотрение представления о даче согласия на задержание судьи Антикоррупционного суда, содержание под стражей или арест осуществляется Высшим советом правосудия с обязательным участием судьи или его представителя.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№ 7440), внесенный президентом Украины Петром Порошенко.

23 мая парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта, к которому было подано 1927 поправок.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту было ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы.