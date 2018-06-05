В каждой стране под посольством РФ должны пройти акции в поддержку Олега Сенцова – нардепы от УКРОПа

В УКРОПе считают, что украинская дипломатическая служба должна быть более категоричной в своих требованиях освободить пленников Кремля.

Украинская власть не совершает никаких действенных шагов для освобождения незаконно осужденных узников кремлевского режима. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил глава УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

«Мы сегодня не видим действенных шагов по освобождению украинских узников совести из путинских лагерей ни со стороны Президента Украины, ни со стороны Министерства иностранных дел, ни со стороны украинского посольства в РФ», – отметил Тарас Батенко.

В УКРОПе считают, что украинская дипломатическая служба должна быть более категоричной в своих требованиях освободить узников Кремля. В то же время в политсиле призывают партнеров из Европейского Союза не любезничать с президентом Путиным, а подчеркивать необходимость освобождения украинских политзаключенных в каждом разговоре с хозяином Кремля.

«Мы не должны опускать руки. Акции протеста под российскими посольствами о должны проходить во всем мире, не только в Украине. Мы обязаны бороться за живого Сенцова, за живого Кольченко, за каждого украинского гражданина», – подчеркнул укроповец.

В свою очередь народный депутат от УКРОПа Ирина Констанкевич призвала зарубежных дипломатов присоединиться к акциям в поддержку Олега Сенцова, которые в эти дни проходят в десятках европейских городов.

«Наша партия готовит обращения ко всем посольствам, находящимся в Украине, с просьбой поддержать сознательных граждан Украины и европейских столиц в защите украинских политзаключенных и дать оценку преступным действиям Путина и России. Мы настаиваем, чтобы наша позиция была общей и консолидированной», – отметила Ирина Констанкевич.