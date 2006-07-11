Мороз уже пугает помаранчевых
16:12, 11 июля 2006Политика
1226
Продолжается противостояние депутатов
Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ предупредил народных депутатов о возможности лишения депутатского мандата тех, кто будет нарушать Регламент ВР, который запрещает противоправные действия в сессионном зале.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал в начале вечернего заседания парламента.
Напомним, что в сессионном зале продолжается противостояние депутатов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter