Рабинович о проекте «Кандидат»: первый сезон начнет транслироваться в конце августа

Политико-социальный проект «Кандидат» может продлиться три сезона. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире своей авторской программы «Кто кому Рабинович» на телеканале «112 Украина».

Напомним, проект «Кандидат» будет транслироваться в эфире телеканала «112 Украина». В его создании принимает участие Вадим Рабинович, а победителю гарантируется место в проходной части списка партии «За життя» на выборах в Верховную Раду и год учебы в Стэнфордском университете.

«На политико-социальный проект «Кандидат», съемки которого сейчас проходят, уже отобрали 100 человек. А 5 июня из них отберут 12 оставшихся кандидатов. О том, кого именно отберут, я тоже узнаю только 5 числа. И вот эти 12 кандидатов будут в течение 12 недель получать различные задания. Раз в неделю один из них – тот, кто хуже других справился с заданием – будет покидать проект. И в конце останется один – победитель», – рассказал политик.

Он подчеркнул, что считает политико-социальный «Кандидат» очень важным с многих точек зрения.

«Мы хотим впервые показать, как работает социальный лифт – хотя бы в таком телевизионном формате. Когда простой человек, не из золотой молодежи, не родившийся на Печерских холмах, может тоже пройти в парламент. Я сам с большим интересом отношусь к этому проекту. Хочу пообщаться с этими людьми и, может быть, разглядеть будущих звезд украинской политической арены», – отметил парламентарий.

Народный депутат сообщил, что в эфир проект начнет выходить в конце лета и будет транслироваться на протяжении 12 недель.

«Возможно, режиссеры не одобрят этого, но открою вам секрет: в принципе, мы рассчитываем на три сезона этого политико-социального проекта. Мы собираемся выйти в эфир где-то в конце августа, в течение 12 недель будем отбирать нашего кандидата. Потом немного отдохнем – и хотим начать второй сезон проекта, а за ним – и третий. Это очень тяжелая работа. Я всегда был «телевизионным» человеком, но обычно происходило так: пришел на передачу, пробыл там час – и ушел. А с «Кандидатом» все намного сложнее. Но это стоит того, ведь в итоге мы сможем выявить два–три таланта – это уже результат», – заявил лидер партии «За життя».

По словам политика, он не принимает участие в первичном этапе отбора участников, и начнет работать с ними только тогда, когда их останется 12.

«Отбором участников занимается отдельная группа людей. Лично я их не видел и никакого отношения к их отбору не имею. Вот когда останется 12 человек – тогда да, среди них отбирать уже буду я и два моих помощника. Я думаю, что это будет очень красочное зрелище, ведь мы подготовили очень интересные задания для участников. Мне будут помогать Нестор Шуфрич (народный депутат, член партии «За життя», – ред.) и замечательная ведущая телеканала «112 Украина» Анна Степанец. Но последнее слово будет за мной, и даже несмотря на мнение жюри я смогу кого-то вернуть, кого-то оставить и кого-то убрать», – констатировал Вадим Рабинович.