Первые палатки появились на Майдане (фото)
15:57, 11 июля 2006Политика
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Акцию проводит "розовая пора"
На Площади Незалежности в Киеве в знак протеста против создания антикризисной коалиции появились первые палатки.
Так, под памятником Независимости разместились две походных палатки и один навес.
На палатках размещены лозунги "Мороз – предатель Майдана", "Территория оранжевых надежд", "Прощай демократия, да здравствуют понятия?!"
Акцию, в соответствии с надписями на плакатах, проводит "розовая пора".
Все фото Анны Андриевской
Под навесом разместились около десяти человек.
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