Первые палатки появились на Майдане (фото)

На Площади Незалежности в Киеве в знак протеста против создания антикризисной коалиции появились первые палатки.

Так, под памятником Независимости разместились две походных палатки и один навес.

На палатках размещены лозунги "Мороз – предатель Майдана", "Территория оранжевых надежд", "Прощай демократия, да здравствуют понятия?!"

Акцию, в соответствии с надписями на плакатах, проводит "розовая пора".

Все фото Анны Андриевской

Под навесом разместились около десяти человек.

"Украинская правда"