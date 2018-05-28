Суд в Москве заочно арестовал украинского нардепа за "призывы к терроризму"

Суд Москвы заочно арестовал украинского народного депутата, члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко.

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского народного депутата, члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева в комментарии агентству РБК.

Она отметила, что решение приняли 22 мая. По Геращенко открыто дело по статье 205.2 Уголовного кодекса России («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети интернет»).

«Эта мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России», – уточнила Царева.

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Геращенко пока не комментировал свой заочный арест.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского депутата в октябре 2015 года. Правоохранители тогда заявляли, что Геращенко опубликовал пост на своей странице в одной из социальных сетей, где публично призвал пользователей предоставлять известную им информацию о российских военных, участвующих в операции в Сирии.

По мнению Следственного комитета, «фактически Геращенко поддержал и распространил идею своего собеседника в социальной сети о том, что таким образом «террористы и их собратья в России смогут отомстить российским военнослужащим по канонам шариата».