Суд в Москве заочно арестовал украинского нардепа за "призывы к терроризму"
Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского народного депутата, члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко.
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева в комментарии агентству РБК.
Она отметила, что решение приняли 22 мая. По Геращенко открыто дело по статье 205.2 Уголовного кодекса России («публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети интернет»).
«Эта мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России», – уточнила Царева.
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Геращенко пока не комментировал свой заочный арест.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского депутата в октябре 2015 года. Правоохранители тогда заявляли, что Геращенко опубликовал пост на своей странице в одной из социальных сетей, где публично призвал пользователей предоставлять известную им информацию о российских военных, участвующих в операции в Сирии.
По мнению Следственного комитета, «фактически Геращенко поддержал и распространил идею своего собеседника в социальной сети о том, что таким образом «террористы и их собратья в России смогут отомстить российским военнослужащим по канонам шариата».