Порошенко: следующая цель Украины - проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы

Президент Украины говорит, что поддерживает оба клуба - участника финала Лиги чемпионов УЕФА.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что следующей целью для Украины является проведение матча Суперкубка УЕФА или финала Лиги Европы.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе встречи с президентом УЕФА Александром Чеферином Порошенко отметил, что проведение нынешнего финала Лиги чемпионов в Киеве является проявлением доверия к Украине со стороны международного сообщества, что придаст дополнительный толчок для развития футбола в Украине, прежде всего детского.

Также президент пригласил Чеферина посетить в качестве посла доброй воли один из городов украинского Донбасса.

Кроме того, глава государства отметил принципиальную позицию УЕФА относительно непризнания изменения статуса Крымского полуострова.

«Символичным стало присутствие Кубка Лиги чемпионов во время празднования 60-летия возрожденного на материковой части Украины симферопольского футбольного клуба «Таврия», - говорится в сообщении.

Президент УЕФА со своей стороны поблагодарил главу государства за высокий профессиональный уровень подготовки масштабного футбольного праздника. Особо были отмечены гостеприимство и радушный прием иностранных гостей, в том числе болельщиков, со стороны украинцев.

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Президент Украины подчеркнул, что поддерживает оба клуба - участника финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Когда меня спрашивают, за кого я болею - «Реал» или «Ливерпуль», я говорю - я поддерживаю оба клуба. Мой сын Михаил, который в прошлом играл за детскую команду «Динамо» Киев - страстный болельщик «Ливерпуля». У него все в цветах этого клуба. А вот моя дочь Евгения - четко «Реала». То есть мой дом - точно поддерживает оба клуба», - поделился Порошенко.

Как сообщал УНИАН, финальный матч Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Трофей разыграют испанский "Реал" (Мадрид) и английский "Ливерпуль". Начало игры в 21.45.

24 мая на стадионе им. Валерия Лобановского состоялся финал Лиги чемпионов среди женщин. На поле встретились ФК «Вольфсбург» (Германия) и ФК «Лион» (Франция), который в пятый раз победил в женской Лиге чемпионов.