В УКРОПе напомнили Порошенко об обещаниях и призвали Раду начать процедуру импичмента

В партии напоминают, что ровно четыре года назад петр Порошенко был избран президентом Украины.

«Украинское объединение патриотов» призывает народных депутатов от других партий и фракций поставить подписи под документом, который должен начать парламентскую процедуру отставки президента в порядке импичмента.

Об этом говорится в сообщении на странице УКРОПа в Facebook.

"Чем дольше Порошенко будет оставаться президентом, тем стремительнее наша страна будет катиться к пропасти", - подчеркнули в УКРОПе.

В партии напоминают, что ровно четыре года назад петр Порошенко был избран президентом Украины.

"И во время предвыборной кампании и после инаугурации он кормил украинский народ обещаниями – убеждал, что АТО продлится считанные дни, уверял, что доллар будет по 10, клялся продать российский Roshen и вернуть Крым. Он испытывал и продолжает испытывать терпение украинцев преступной бездеятельностью – агрессор до сих пор ведет бизнес на нашей земле, государство стало еще активнее торговать с РФ дипломатические отношения с захватчиком не расторгнуты. Даже больше – власть закрывает глаза на деятельность шпионских организаций вроде «Россотрудничества», которые вербуют украинцев, орудуя глубоко в тылу. Петр Алексеевич, Небесная сотня отдала свои жизни на Майдане, а украинские воины уже пятый год гибнут на востоке совсем не для того, чтобы во главе страны стоял бездействующий президент!", - говорится в сообщении.