Утром боевики трижды обстреляли позиции сил АТО под Мариуполем

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей страничке в Facebook.

«Обстановка на украинско-российском участке границы остается сложной и характеризуется систематическим нарушением режима прекращения огня боевиками и обстрелами сил АТО, наращиванием российского военного присутствия в восточном регионе, концентрацией Вооруженных сил РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночь в Мариуполе и окрестностях прошла напряженно.

Также сообщается, что «в районе полуночи, а также около 5.00, в окрестностях Мариуполя были замечены полеты российских БПЛА. Бойцами ВСУ был открыт огонь из зенитного комплекса ЗУ-23. Результат обстрела уточняется».

Читайте такжеПод Донецком и Авдеевкой российские наемники и боевики отступили из-за потерь – ИСКроме того, штаб обороны города отмечает, что «под утро в период с 6.35 до 7.40 в северо-восточном направлении от Мариуполя из минометов трижды были обстреляны позиции сил антитеррористической операции с территорий, временно подконтрольных террористами. Никто из украинских военнослужащих не пострадал. Ответным огнем позиции противника были подавлены».

Силы антитеррористической операции несут службу в штатном режиме и готовы к отражению атаки противника в случае необходимости, подчеркивается в сообщении.

Разведка Вооруженных сил докладывает об отсутствии перемещения сил и техники противника по периметру сектора «М», а также на потенциально опасных для Мариуполя территориях.