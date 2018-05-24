Волкер о новых данных расследования по MH17: доказывают непосредственную ответственность России за катастрофу

Дипломат подчеркнул, что Совместная следственная группа по расследованию сбивания самолета MH17 установила отсутствие двусмысленности относительно ответственности РФ.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что новые данные о расследовании сбивания в июле 2014 году на Донбассе малайзийского самолета «Боинг 777» (рейс MH17) доказывают непосредственную ответственность России за катастрофу самолета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телефонного пресс-брифинга для журналистов, организованного из Брюсселя.

Он напомнил, что сегодня в Нидерландах состоялась презентация доклада о расследовании катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний».

Читайте такжеВ России отреагировали на результаты расследования катастрофы MH17 над Донбассом

"В Нидерландах очень четко установили факты, относящиеся к делу, в том числе непосредственную ответственность России, и подразделение, зенитное оружие которого было привезено, применено и возвращено обратно. И это очень важно, поскольку, я считаю, то, что продемонстрировало следствие Нидерландов, вновь подчеркивает отсутствие двусмысленности, что это прямая ответственность России", - заявил Волкер.

В этой связи он отметил, что эта ситуация свидетельствует, что от России требуется, чтобы она приняла решение об установлении мира на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня Совместная группа по вопросам расследования катастрофы самолета «Малайзийских авиалиний», в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представила дополнительные доказательства относительно ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17.

В частности, отмечается, что Совместная группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ.