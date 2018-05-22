Журналист отреагировал на избрание Кармазина "гетьманом", обвинив украинское казачество в коррупции

"Казаки в Украине не теряются при любых властях. При Януковиче торгуют запчастями для трамваев, при Порошенко - углем из ЛДНР", - написал Казанский.

В украинском сегменте Facebook высмеяли новость о том, что экс-нардеп Юрий Кармазин был избран казацкими организациями "гетьманом всей Украины", сменив на этом посту Виктора Ющенко. Журналист Денис Казанский утверждает, что комизма в этом событии мало.

"Казачество в Украине давно уже превратилось в мафиозную структуру, которая хоть и не слишком влиятельна, но свой кусок коррупционного пирога регулярно откусывает", - написал Казанский в Facebook.

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Ссылаясь на сайт "Наші гроші", журналист привел факты: "Одна из самых крупных казачьих организаций Украины - "Українське реєстрове козацтво" является учредителем ООО "Господарсько-комерційний центр українського реєстрового козацтва", которое в свою очередь уже является вполне обычной коммерческой компанией. Это ООО не раз светилось в различных сомнительных операциях. Например, в 2011 году "Киевпастранс" заплатил казакам 34 млн грн (около 8 млн долларов) за детали для трамваев"

В 2015 году "ООО "ГКЦ УРК" занимается поставками антрацита с оккупированных территорий на территорию, подконтрольную Украине (тогда это еще было можно)", - сообщил Казанский.

"И это только то, что удалось найти в поисковике за несколько минут по одной казачьей организации. А их сотни! Казаки в Украине не теряются при любых властях. При Януковиче торгуют запчастями для трамваев, при Порошенко - углем из ЛДНР. Не смутила даже кооперация с боевиками", - отметил журналист.

"Сам Кармазин довольно откровенно пишет о целях казачества. Если отбросить весь бутор и оставить суть, то воинство Кармазина хочет "виділення фінансування для діяльності козацьких організацій" и "входу во владу". Так что смех смехом, но за булаву и значки из магазина "Український сувенір" для пана гетьмана вполне возможно придется заплатить нам с вами", - резюмировал Казанский.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-замглавы НАПК прокомментировал "незаметные" законодательные изменения по админпротоколам, отметив, что теперь высокопоставленных коррупционеров сложнее задержать.