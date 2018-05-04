Экс-замглавы НАПК о законодательных изменених по админпротоколам: феодалы обеспечили себе гарантии спокойной жизни

Радецкий рассказал о хитрости парламентариев, которые незаметно усложнили правила передачи в суд админпротоколов о коррупционных правонарушениях.

Экс-замглавы НАПК Руслан Радецкий рассказал о значении изменений ч. 2 статьи 254 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые прошли через Закон Украины "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства". "Теперь админпротокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией фактически (вообще) невозможно составить и передать в суд", - написал он в Facebook.

"Пока крепостные возмущались в FB и крыли друг друга кривым словом, феодалы очередными изменениями законодательства, вместе, без всяких оскорблений друг друга, обеспечили себе гарантии спокойной жизни. Говорю об изменениях к ч. 2 статьи 254 КУоАП, которые прошли через Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении пограничной безопасности государства". Хитро сделали, правда?", - сообщил Радецкий.

По его словам, отныне протокол об административном правонарушении в новой редакции "составляется не позднее двадцати четырех часов с момента выявления лица, совершившего правонарушение, в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, привлекаемому к административной ответственности." "Это значит, что теперь админпротокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией фактически (вообще) невозможно составить и передать в суд. Так как его нужно вручить и подписать в течение 24 часов, провести заседание НАПК, утвердить его решением НАПК и передать в суд. Вся эта процедура должна состояться только за 24 часа", - пояснил юрист.

Читайте такжеВ украинской политике слишком много коррумпированных людей – американский политолог

Он описал потенциальные действия должностного лица, на которого составят админпротокол о нарушении требований финансового контроля или урегулирования конфликта интересов:

1) Предпримет все действия, чтобы его не застали на рабочем месте для вручения протокола в течение 24 часов. "Здесь есть где разгуляться фантазии", - отметил Радецкий;

2) НАПК не сможет пригласить чиновника к себе для вручения протокола, поскольку не уложатся в 24 часа и сам он может проигнорировать приглашение;

3) должностное лицо может призвать к соблюдению своих прав на юридическую помощь, он должен это сделать за 24 часа, а адвокат, с которым будет заблаговременно заключено соглашение, может оттянуть прибытие.

"От назначенного государством адвоката всегда можно отказаться", - отметил Радецкий, иронично предложив "феодалам" пользоваться его юридическими услугами.

"С этого момента министры спокойно могут отдыхать в отелях за 3000 Евро, рожать детей в США. И в конце концов, писать, что угодно в е-декларациях. Гуляйполе открыто! Советую посмотреть результаты голосования, и как там голосовали за эти изменения депутаты-антикоррупционеры и демократы", - отметил Радецкий, намекнув на скандалы с Петренко и Емельяном.

"Поздравляю крепостных с очередной "победой", продолжаем дальше возмущаться, друг друга ругать, и слушать обещания о борьбе с коррупцией на ТВ. Или все же наберемся храбрости и вместе скинем оковы крепостничества?", - резюмировал юрист, в конце извинившись за то, что кого-то могло оскорбить сравнение с "крепостными".