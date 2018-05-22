Стала известна программа визита Порошенко в Николаев

В ходе визита в Николаев президент планирует посетить три мероприятия.

Президент Петр Порошенко, который в среду, 23 мая, приедет в Николаев с рабочим визитом, планирует посетить три мероприятия.

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Об этом «Новостям-N» сообщил собственный источник в Администрации президента.

Предварительно планируется, что Порошенко побывает на полигоне «Широкий Лан», посетит аэропорт в Кульбакино и примет участие в концерте на Нижнем Баме, посвященный Дню морской пехоты.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Николаев прибыли сотрудники службы охраны, которые будут обеспечивать безопасность Порошенко во время визита. Задача сотрудников охраны - проработать все места возможного пребывания, проверить маршруты, по которым будет двигаться глава государства, на предмет безопасности.