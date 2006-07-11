Партия регионов озвучила требование Президенту

Партия регионов требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО высказать свою позицию по вопросу роспуска Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом сегодня заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Если мы услышим позицию главы государства, то будем понимать, что происходит. Или это заранее спланированный сценарий и Президент не воспринимает никаких политических сил, кроме одной, или же мы увидим, что противостояние, которое есть сейчас в парламенте, можно преодолеть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы заявляли ранее, что создание широкой коалиции дает ответы на все эти вопросы. И не наша вина, что наше предложение было отвергнуто», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, добавив: «У нас еще остаются надежды и до сих пор. Поэтому позиция Президента в этом вопросе сегодня очень важна. И необходимо, чтобы он ее озвучил».

Лидер Партии регионов отметил, что лишь незначительная часть радикально настроенных народных депутатов хотят внеочередных выборов, а у большинства настроение совершенно иное по этому поводу. «Поэтому перспективы роспуска парламента не существует», – уверен В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов также отметил, что если "Нашей Украиной" не будет принято политическое решение об участии в широкой коалиции, есть перспектива вхождения в коалицию отдельных групп депутатов отдельных партий из того или иного блока. Эта перспектива будет реализована уже в ближайшее время.